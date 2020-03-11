Глава Минздрава обратился к журналистам из-за ситуации с коронавирусом

Емец отметил, что очень важная задача сегодня — не допустить паники и обеспечить население нашей страны всей необходимой информацию по COVID-19.

Министр здравоохранения Илья Емец отметил, чтоУкраина принимает все необходимые меры, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса на территории государства.

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"Одним из главных инструментов в этой борьбе является масштабная информационная кампания. Наше ведомство разработало четкий план действий для реагирования на возможные случаи, оперативно предоставляет актуальную статистику, рекомендации и инструкции для граждан, туристов и представителей бизнеса; борется с распространением фейков", - говорится в его обращении к представителям СМИ относительно ситуации вокруг коронавируса.

Емец отметил, что очень важная задача сегодня — не допустить паники и обеспечить население нашей страны всей необходимой информацию по COVID-19.

По его словам, с корректной информацией относительно коронавируса можно ознакомиться на официальных каналах коммуникации МОЗ Украины:

официальный сайт Минздрава - http://www.moz.gov.ua/

официальная страница Минздрава в Facebook - https://www.facebook.com/moz.ukr/

официальный телеграм-канал Министерства

Коронавірус_інфо (сокращенное название - @COVID19_Ukraine)

Telegram-бот Минздрава с ответами на самые распространенные вопросы о коронавирусе -@COVID19_Ukraine_Bot

ответы на основные вопросы о COVID-19 - http://covid19.com.ua

Как сообщалось, 11 марта на заседании Кабинета министров может быть объявлен карантин с серьезными ограничительными мерами.