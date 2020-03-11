Врач назвал продукты, которыми нельзя закусывать алкоголь

Самым опасным сочетанием врач назвал алкоголь и мандарины.

Медик рассказал об опасности употребления алкоголя вместе с фруктами. Организм в первую очередь перерабатывает глюкозу, которая содержится в фруктах, а только потом начинает переработку алкоголя.

Об этом сообщил гастроэнтеролог Алексей Парамонов, сообщает "Страна здоровья".

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Самым опасным сочетанием врач назвал алкоголь и мандарины. По его словам, при таком сочетании скорость всасывания алкоголя в кровь увеличивается в несколько раз, и человек быстрее пьянеет.

Есть и еда, которая наоборот — замедляет всасывание алкоголя в кровь. Это в основном жирные блюда, например, мясо или майонезные салаты.

"Если стоит задача пьянеть медленнее, то закусывать надо чем-то жирным, например, оливье", - отметил Парамонов.

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