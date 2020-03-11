Гимнастика для шеи доктора Шишонина: комплекс упражнений

Эффективный комплекс упражнений для шейного отдела позвоночника.

Метод доктора Александра Шишонина базируется на том, что нередко следствиями проблем с шеей могут быть гипертония, хронические головные боли и прочие заболевания.

Читайте такжеКак сесть на шпагат: комплекс эффективных упражнений для быстрой растяжкиВ таком случае таблетки пить бесполезно. Необходимо укрепить мышцы шеи, что поможет устранить нестабильность шейных позвонков, являющихся первопричиной многих недомоганий.

Комплекс упражнений

Упражнение «Метроном»

Наклоняем гoлoвy в пpaвo. Oщyтив напряжение мышц, фиксируем голову в таком положении на полминуты. Делаем аналогичный наклон в другую сторону. Повторяем пять раз для каждой стороны.

Упражнение «Пружина»

Опускаем голову вниз, пытаясь дотянуться подбородком до шеи. Спину держим ровно. Задерживаем голову в таком положении на 10 секунд. Поднимаем голову вверх. Повторяем пять раз.

Упражнение «Гусь»

Наклоняем голову к левому плечу на 10 секунд, затем на такое же время к правому. Повторяем пять раз в каждую сторону.

Упражнение «Взгляд в небо»

Максимально поворачиваем шею в сторону и фиксируем на 10 секунд. Поочередно делаем это влево, затем вправо, учитывая указанный интервал времени.

Упражнение «Рама»

Кладем левую руку на правое плечо, повернув голову влево. Фиксируем положение тела на 10 секунд. Потом делаем то же в обратную сторону.

Упражнение «Факир»

Смыкаем ладони над головой пальцами вверх. Каждые 10 секунд поворачиваем голову поочередно то влево, то вправо.

Упражнение «Самолет»

Вытягиваем руки в разные стороны. Следим за тем, чтобы они не сгибались в локтях. Через каждые 10 секунд опускаем их, чтобы отдохнуть, и повторяем упражнение снова.

Упражнение «Цапля»

Максимально вытягиваем подбородок вверх, опустив руки вниз. Спустя каждые 10 секунд возвращаемся в исходное положение, но только на 1–2 секунды, не больше.

Упражнение «Дерево»

Поднимаем руки вверх, чтобы ладони были параллельны потолку, а пальцы левой и правой руки слегка соприкасались. Каждые 10 секунд ненадолго опускаем руки и повторяем упражнение снова.

Упражнение «Балет»

Сидя, наклоняем голову в сторону, поднимаем руку, задерживаемся на 5-7 секунд. Выполняем медленно и осторожно, без рывков, не допуская дискомфорта, по 5 раз в каждую сторону. Это упражнение нужно для глубокой проработки и растяжки боковой поверхности шеи.

Упражнение «Хитрый атлант»

Поворачиваем голову в сторону и поднимаем ее вверх, будто смотрим в небо. Рука лежит под затылком, на первом шейном позвонке. Так вы акцентируете внимание на подзатылочной области, и лучше напрягаются мышцы. Не запрокидывайте голову. Так мы растягиваем боковые мышцы. Делать 5 раз.

Упражнение «Полурамка»

Рукой возьмем за плечо и подтянем его на себя, при этом надо давить на него подбородком. Надо, чтобы напряглись лестничные мышцы на передней поверхности шеи. По 5 раз в каждую сторону на 5-7 секунд. Если всё сделали правильно, то вскоре вас ждут приятные ощущения.

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Гимнастика для мышц шеи завершается парой упражнений на растяжку.