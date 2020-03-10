Завтра в Украине могут объявить "карантин с серьезными ограничительными мерами" – нардеп

Ранее сегодня в Минздраве сообщали, что оснований для введения в Украине ограничений на проведение массовых мероприятий пока нет.

Завтра, 11 марта, на заседании Кабинета министров может быть объявлен карантин с серьезными ограничительными мерами.

Об этом сообщает нардеп Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Завтра на Кабмине может быть объявлен карантин с серьезными ограничительными мерами», – сообщил нардеп, входящий в президентскую фракцию "Слуга народа".

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Telegram-канал «Темный рыцарь» также информирует о вероятности введения карантина, утверждая, что такую возможность сегодня обсуждали в Офисе президента. «Сегодня весь день в ОП обсуждали, как это будет выглядеть, и какие будут ограничения. Конечное решение будет принято утром», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 марта заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил на брифинге в Киеве, что оснований для введения в Украине ограничений на проведение массовых мероприятий в настоящее время нет.

"Есть разные алгоритмы, как это будет вводиться (запрет на проведение мероприятий с участием большого количества людей), и будем использовать в зависимости от ситуации", - сказал он.

По словам Ляшко, пока острой необходимости для введения ограничений нет, но ситуация меняется довольно быстро.

"Пока нет, но ситуация меняется. Мы должны понимать, что ситуация меняется довольно динамично, и решения могут меняться также динамично. Страна должна работать на опережение", - заявил замминистра.

Напомним, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом населенном городе Центрального Китая - двенадцатимиллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

3 марта 2020 года был подтвержден первый в Украине случай инфицирования новым коронавирусом - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали инфицированного. Позже врачи госпитализировали также жену черновчанина. Сейчас у нее отсутствуют какие-либо признаки коронавирусной инфекции.

По состоянию на утро 10 марта в мире было зарегистрировано 114 тыс. 219 случаев заболевания COVID-19, умерли 4 тыс. 024 человека.

Власти нескольких стран, в частности Италии и Ирана, в связи с многочисленными случаями инфицирования новым коронавирусом ввели запрет на проведение массовых мероприятий с целью предотвращения распространения заболевания.