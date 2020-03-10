На Пасху вероятность попадания коронавируса в Украину может вырасти – иммунолог

Медик не исключает, что после спада в летний период осенью коронавирус может вернуться с большей силой.

Украинцы будут возвращаться из Италии в Украину на Пасху, поэтому вероятность попадания коронавируса в страну может возрасти.

Об этом сказал в комментарии изданию "Гордон" доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий.

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"Италия – довольно популярная в туристическом плане страна. Украина здесь в более выгодном положении, поскольку не является экономической Меккой. У нас не так много встреч, конференций, выставок и тому подобное. К тому же у нас нет крупных общин выходцев из Юго-Восточной Азии. Этот момент тоже имеет значение. Но вообще попадание вируса в страну – это был лишь вопрос времени. Тем более, что люди будут возвращаться из Италии в Украину на ту же Пасху. Следовательно, вероятность проникновения коронавируса в страну может возрасти. Вирус не признает границ. В современном мире полностью закрыть границы просто невозможно. Очевидно, некоторые случаи заболевания будут пропускать. Ни одна система в мире не сможет предотвратить все угрозы. Ну, разве что за исключением закрытых стран типа Туркменистана и Северной Кореи", – отметил иммунолог.

Он не исключил, что после спада в летний период осенью коронавирус может вернуться с большей силой.

"Еще один вопрос – готовы ли наши граждане заявлять о наличии симптомов, которые похожи на те, что появляются в случае заражения коронавирусом? Учитывая то, как у нас люди относятся к тем, кто потенциально заражен или кого эвакуировали из Китая. Люди прибывают в Украину не только из Италии и Китая, но и из других стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Как вирус поведет себя в дальнейшем – сказать сложно. Мы видим, что он мутировал. Можно предположить, что в летний период в Северном полушарии вирус никуда не денется. А осенью вернется с еще большей силой. Китай предпринял беспрецедентные меры, чтобы предотвратить передачу вируса. Они дали результат. Но нельзя исключать, что вирус мог пойти на спад как раз на время проведения этих мероприятий. В Китае процент умерших среди тех, кто заболел, составляет 2%, в Италии – примерно 4%. Теоретически это можно объяснить тем, что в Италии больше людей преклонного возраста. Но пока что это только гипотеза", – резюмировал Лапий.

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 началось в декабре 2019 года в китайском Ухане.