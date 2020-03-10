В Киев поступили экспресс-тесты для диагностики коронавируса – Кличко

По словам городского главы, до конца этой недели таких экспресс-тестов должно быть 5 тысяч.

В Киев поступили 1,2 тысячи экспресс-тестов для диагностики коронавируса, которые заказала столица.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: последние новости по состоянию на 10 марта (онлайн)Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

По его словам, до конца этой недели таких экспресс-тестов должно быть 5 тысяч.

«Буквально час назад в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1,2 тысячи, до конца этой недели должно быть 5 тысяч. Тест-системы распространят по 7 определенным базовым больницам для приема больных с подозрением на коронавирус», – написал Кличко.

Кроме того, он отметил, что оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах, установку которого инициирует столица, должно поступить в город до конца этой недели. Его установят и будут применять в аэропортах им. Сикорского и «Борисполь».

«Киев принимает все возможные превентивные меры для предотвращения возможного распространения вируса COVID-19», – подчеркнул Кличко.

Ранее УНИАН сообщал, что Кличко не исключил закрытие в Киеве школ, детсадов и метро в случае распространения коронавируса.