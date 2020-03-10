Коронавирус: в МИД создан оперативный штаб для защиты украинцев за рубежом

Министерство иностранных дел также создало специальные страницы в соцсетях для предоставления актуальной информации о работе штаба и распространении нового коронавируса.

В Министерстве иностранных дел Украины создан оперативный штаб с целью защиты украинских граждан за границей и предоставления актуальной информации о распространении в мире COVID-19.

Как сообщается на сайте МИД, штаб создан по инициативе и под председательством министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Коронавирус - быстрый и опасный. А МИД должен быть быстрым, чтобы гарантировать безопасность наших граждан. Поэтому сегодня я создал в МИД оперативный штаб и страницы оперативного информирования. Во-первых, для того, чтобы наши граждане, где бы они ни находились, вовремя получали необходимую информацию и не полагались на недостоверные источники. Во-вторых, чтобы каждый гражданин Украины чувствовал, что находится под защитой украинского государства, которое окажет необходимую поддержку и помощь. Штаб буду возглавлять лично я ", - заявил министр.

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Так, в состав штаба также вошли государственный секретарь МИД, директор Департамента консульской службы, директор Департамента международных организаций, директора территориальных департаментов, пресс-секретарь МИД, другие ответственные лица министерства.

Кроме того, МИД также создал специальные страницы в соцсетях для предоставления актуальной информации о работе штаба и распространении COVID-19 в мире.

По словам Кулебы, главная цель оперативного штаба - координация работы МИД с причастными органами власти в Украине и представительствами международных организаций по оказанию помощи гражданам Украины, находящихся за границей на территориях, пораженных коронавирусом. В частности, предполагается своевременное и достоверное информирование о развитии ситуации в регионах и странах мира, советы по путешествиям и т.п.

Так, страницы в социальных сетях с актуальной информацией оперативного штаба МИД доступны в Twitter "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины" (https://twitter.com/UA_MFA_Info), в Facebook "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины" (https://www.facebook.com/MFAInfoCoronavirus/) и на канале в Telegram (https://web.telegram.org/#/im?p=c1440109397_14452848353096347397).

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом населенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По состоянию на утро 10 марта в мире было зарегистрировано 114 тыс. 219 случаев заболевания COVID-19, умерли 4 тыс. 024 человека.

В Украине зарегистрирован только один подтвержденный случай инфицирования новым коронавирусом.