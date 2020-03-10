В Черновцах госпитализирован еще один мужчина с подозрением на коронавирус
В Черновцах сегодня, 10 марта, медики госпитализировали еще одного мужчину с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.
Согласно информации ОГА, пациент вернулся из страны, в которой был зафиксирован случай COVID-19.
Его госпитализировали в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы.
При этом в ОГА не уточнили, о какой именно стране идет речь.
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«Таким образом, с подозрением на коронавирус в больнице сейчас находится три человека», - сказали в пресс-службе ОГА.
Как сообщал УНИАН, 3 марта в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновицкую область. Медики госпитализировали мужчину, а его жена самоизолировалась дома. Позже врачи госпитализировали и ее в одно из медицинских учреждений города. Пока у нее отсутствуют какие-либо признаки коронавирусной инфекции.
Результаты тестов на коронавирус у шести буковинцев, которых ранее госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы, отрицательные. Также на сегодня не подтвержден коронавирус у контактных лиц.
Также медики ожидают результаты анализов мужчины, которого с подозрением на коронавирус привезли в больницу 7 марта.