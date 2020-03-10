Подозрение на коронавирус у жительницы Житомирской области не подтвердилось

Женщина, вернувшаяся из Италии, болеет гриппом типа А (H1N1).

У госпитализированной жительницы Житомирской области коронавирусной инфекции не выявили.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской областной государственной администрации, ссылаясь на данные вирусологической лаборатории.

«Результат теста на коронавирус у жительницы, которую госпитализировали в инфекционное отделение Житомирской городской больницы №1, негативный. Лабораторные исследования показали, что женщина болеет гриппом типа А (H1N1)», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 8 марта в Житомирскую городскую больницу №1 с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии. Она выявила у себя признаки гриппа и самостоятельно обратилась к врачам.

Отмечалось, что это первый случай подозрения на коронавирус в области.

Также 28 февраля завершился карантин для 14 работников китайской строительной компании Sinohydro Corporation Limited (SCL), которые находились в изоляции в Житомирской области после возвращения из Китая. У них коронавирусной инфекции не выявили.