Врач объяснил, нужно ли носить маску, чтобы уберечься от коронавируса

Рекомендуется быть особенно осторожным, если рядом с вами находятся взрослые или дети, которые чихают и кашляют.

Медики подчеркивают, что механизм распространения коронавируса похож на механизм распространения гриппа. Вы имеете шанс заразиться, если вирус попал на слизистые оболочки, в нос, глаза или в ротовую полость.

Доктор Ярослав Заблоцкий рассказал, нужно ли носить медицинскую маску при угрозе заражения коронавирусом.

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Во время эпидемии желательно пользоваться масками в общественных местах, уверяет врач. Причем важно пользоваться ими, когда вы здоровы, а особенно - когда у вас появились первые симптомы вирусной инфекции. На улице нет смысла пользоваться маской, ведь вирус не распространяется с потоками воздуха.

Врач также отмечает, что вирус находится во всех выделениях человека. Рекомендуется быть особенно осторожным, если рядом с вами находятся взрослые или дети, которые чихают и кашляют, у которых повышена температура тела. Поэтому особенно важно аккуратно посещать общественные места, общественные туалеты, больницы, места большого скопления людей, общественный транспорт. Помните, что максимальное количество инфекции содержится на ручках дверей общественных заведений и больниц. Всегда мойте руки после их посещения.

Врач также говорит, какие профилактические меры следует принимать, чтобы не заболеть.

Лучшее, что вы можете сделать - поднимать иммунитет благодаря здоровому образу жизни и придерживаться профилактических мер, таких как:

- регулярное мытье рук с мылом;

- ограничение пребывания в общественных местах;

- термическая обработка продуктов перед употреблением;

- избежание тесного контакта с людьми, проявляющими симптомы респираторных заболеваний таких, как кашель и чихание;

- избегание контактов с животными.

Как сообщал УНИАН, в Украине официально подтвердили первый случай заболевания COVID-2019.

Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте медицинскую маску для лица.