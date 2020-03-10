Оснований для введения в Украине ограничений на проведение массовых мероприятий в настоящее время нет - Минздрав

Власти нескольких стран, в частности Италии и Ирана, в связи с многочисленными случаями инфицирования новым коронавирусом ввели запрет на проведение массовых мероприятий с целью предотвращения распространения заболевания.

Оснований для введения в Украине ограничений на проведение массовых мероприятий в настоящее время нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил на брифинге в Киеве.

"Есть разные алгоритмы, как это будет вводиться (запрет на проведение мероприятий с участием большого количества людей), и будем использовать в зависимости от ситуации", - сказал он.

По словам Ляшко, пока острой необходимости для введения ограничений нет, но ситуация меняется довольно быстро.

"Пока нет, но ситуация меняется. Мы должны понимать, что ситуация меняется довольно динамично, и решения могут меняться также динамично. Страна должна работать на опережение", - заявил замминистра.

Читайте такжеНовые случаи инфицирования COVID-19 в Украине не зафиксированы - Минздрав

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом населенном городе Центрального Китая - двенадцатимиллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

3 марта 2020 года был подтвержден первый в Украине случай инфицирования новым коронавирусом - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали инфицированного. Позже врачи госпитализировали также жену черновчанина. Сейчас у нее отсутствуют какие-либо признаки коронавирусной инфекции.

По состоянию на утро 10 марта в мире было зарегистрировано 114 тыс. 219 случаев заболевания COVID-19, умерли 4 тыс. 024 человека.

Власти нескольких стран, в частности Италии и Ирана, в связи с многочисленными случаями инфицирования новым коронавирусом ввели запрет на проведение массовых мероприятий с целью предотвращения распространения заболевания.