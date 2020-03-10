Премьер Украины созывает заседание чрезвычайной комиссии из-за коронавируса

На заседании комиссии будут рассмотрены вопросы противодействия коронавирусной инфекции на территории Украины.

Сегодня, 10 марта, в 15:30 под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля состоится заседание государственной чрезвычайной комиссии по техногенной экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, где будут отработаны алгоритмы действий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Киеве.

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По его словам, во время заседания комиссии также «будут обработаны дальнейшие алгоритмы наших действий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции или предотвращению ее распространения на территориях, где не зарегистрировано ни одного случая».

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирован в конце декабря 2019 года в самом населенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

3 марта 2020 года был подтвержден первый в Украине случай инфицирования новым коронавирусом - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали инфицированного. Позже врачи госпитализировали также жену черновчанина. Сейчас у нее отсутствуют какие-либо признаки коронавирусной инфекции.

По состоянию на утро 10 марта в мире было зарегистрировано 114 тыс. 219 случаев заболевания COVID-19, умерли 4 тыс. 024 человека.