Украина в ближайшее время получит 50 тест-систем для выявления коронавируса - Минздрав

Быстрые тесты позволяют использовать их непосредственно возле постели больного.

Украина в ближайшее время получит дополнительно 50 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, 15-16 марта поступят быстрые тесты.

Читайте такжеНовые случаи инфицирования COVID-19 в Украине не зафиксированы - Минздрав

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра охраны здоровья (МОЗ) Украины Виктор Ляшко на брифинге в Киеве.

"Быстрые тест-системы, которые должны были прибыть 10 числа, ожидаются 15 или 16 числа. Это перебои с поставками", - сказал он.

Ляшко напомнил, что быстрые тесты позволяют использовать их непосредственно возле постели больного.

"Наши тест-системы - это те, которые используются в пределах вирусологической лаборатории. Там другие условия нужны для исследования... Несмотря на то, что быстрые тесты не поставляют, у нас ожидается поступление дополнительно 50 систем, которые будут исследовать около 100 образцов на одну систему. Они уже вылетели из Копенгагена. Сегодня-завтра ожидаем их в Украине", - добавил заместитель министра здравоохранения.