Новые случаи инфицирования COVID-19 в Украине не зафиксированы - Минздрав

В настоящее время исследуют 4 биологических образца от лиц, у которых подозревают заболевание.

Новые случаи инфицирования коронавирусом их Китая в Украине не зафиксированы.

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Об этом Центр общественного здоровья МОЗ Украины сообщает в Facebook.

Отмечается, что с начала года по состоянию на 10 марта Центр общественного здоровья получил 40 биологических образцов от лиц, у которых подозревают заболевание COVID-19, из которых только у одного человека 3 марта был выявлен положительный результат.

На сегодня 4 образца находятся на стадии исследования.

Как сообщал УНИАН, 3 марта был подтвержден первый в Украине случай инфицирования новым коронавирусом – у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали инфицированного. Позже врачи госпитализировали также жену черновчанина. Сейчас у нее отсутствуют какие-либо признаки коронавирусной инфекции.