Коронавирус в Украине: власть Черновцов попросила ВОЗ о помощи

Последний тест на коронавирус у мужчины, прилетевшего в начале марта из Италии, дал положительный результат.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит своего врача в Черновцы в связи с повторным подтверждением коронавирусной инфекции у прибывшего 3 марта из Италии украинца.

Об этом агентству АСС сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Последний тест на коронавирус у пациента дал положительный результат. Согласно протоколам, гражданину будут проводить его еще несколько раз; лишь после нескольких подряд отрицательных результатов можно утверждать, что пациент выздоровел, пояснила чиновница.

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По ее словам, чтобы снять напряжение в обществе, власть Черновцов обратилась с просьбой о помощи к ВОЗ.

«ВОЗ всегда посылает своих представителей в страну, в которой обнаружено больного коронавирусом. В делегацию входит и специалист, который отвечает именно за клинику, то есть, правильно ли лечат больного коронавирусом. Мы попросили, чтобы именно этот специалист приехал в Черновцы, осмотрел больного и проверил правильность назначенного лечения», – сказала она.

Также Гусак отметила, что состояние больного пациента стабильное, температура тела в течение суток колеблется от 37,1 до 37,6 градуса.

Как сообщал УНИАН, 3 марта был подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали инфицированного. Позже врачи госпитализировали также жену черновчанина. Сейчас у нее отсутствуют какие-либо признаки коронавирусной инфекции.

Результаты тестов на коронавирус у шестерых буковинцев, которых ранее госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы, являются негативными. Также не подтвержден коронавирус у контактных лиц.

7 марта в инфекционное отделение областной больницы в Черновцах был госпитализирован еще один мужчина с подозрением на инфицирование коронавирусом, сейчас медики ожидают результаты теста на COVID-19.