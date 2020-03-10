Комаровский объяснил, можно ли пить во время еды (видео)

Не существует ни одного серьезного исследования, доказывающего вредность питья во время еды.

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей странице в Instagram рассказал, можно ли пить воду во время еды.

По словам доктора, не существует ни одного серьезного исследования, доказывающего вредность питья во время еды.

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"То есть ничто ни на что не влияет. Если очень хочется пить во время еды, ради Бога, пейте", - подчеркнул Комаровский.

В то же время, отметил врач, в большинстве случаев в питье во время еды нет необходимости: это просто привычка.

"Если ребенок пьет во время еды, а у ребенка есть реальная потребность в жидкости, например, когда в комнате тепло и сухо, тогда питье во время еды улучшает процессы пищеварения", - подытожил Комаровский.

Ранее доктор Евгений Комаровский ответил украинцам, стоит ли отменять поездку за границу из-за коронавируса.