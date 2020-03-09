Кабмин  утвердил усиленный план по борьбе с коронавирусом в Украине: детали

Шмыгаль поручил обеспечить осмотр всех лиц, прибывающих в Украину из-за границы и с оккупированных территорий. Также в пунктах пропуска будут дежурить реанимационные и медицинские автомобили.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил обеспечить осмотр медработниками или работниками Государственной пограничной службы всех лиц, прибывающих в Украину из-за границы и через контрольные пункты въезда-выезда с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.

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Об этом сообщается на сайте Кабинета министров Украины со ссылкой на результаты заседания правительственного антикризисного штаба по противодействию распространению в Украине коронавируса COVID-19 и утвержденный главой правительства усиленный план антикризисных профилактических мер по борьбе с распространением этого вируса.

Отмечается, что премьер поручил министрам и руководителям центральных органов исполнительной власти осуществить ряд мероприятий, в частности, обеспечить дежурство в пунктах пропуска реанимационных и медавтомобилей.

Также руководители соответствующих ведомств должны пересмотреть запасы госрезерва на предмет обеспечения средствами индивидуальной защиты населения с учетом трехмесячной потребности и до 11 марта определить объем средств, необходимый для пополнения госрезерва.

Кроме того, Шмыгаль поручил подать информацию об отечественных производителях индивидуальных средств защиты и выяснить их способность обеспечить спрос населения и медучреждений на индивидуальные средства защиты. При этом, руководитель Антимонопольного комитета Украины должен обеспечить выполнение закона об экономической конкуренции и защите прав пациентов при розничной торговле средствами защиты.

В то же время, Министерству здравоохранения поручено разработать коммуникационный план по определению алгоритмов действий, если будут возникать случаи коронавируса, и довести его до ведома местных органов власти, а также отработать вопрос создания сети центров контроля и профилактики заболеваний.

Также до 11 марта Минздрав и Министерство финансов должны предоставить предложения по увеличению финансирования на закупку лабораторными центрами Минздрава изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для диагностики коронавируса.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на утро 9 марта в мире зарегистрирован 110 тыс. 041 случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них 3 тыс. 825 закончились смертью, в то время как 62 тыс. 053 (56,4%) человека выздоровели.

За пределами Китая зафиксировано 29 тыс. 137 случаев в 100 странах. В Украине пока зарегистрирован только один лабораторно подтвержденный случай COVID-19.