Комаровский "разнес" популярное в Украине лекарство
К известному украинскому доктору Евгению Комаровскому обратились родители ребенка, у которого всегда холодные руки и ноги при высокой температуре.
По их словам, врачи говорят, что это спазм сосудов и нужно ребенку давать "Но-шпу": 1/3 таблетки и прикладывать грелку к ступням. Ребенок же при высокой температуре (38,5-39,5°) всегда просит укрыть его одеялом.
Читайте такжеКомаровский назвал симптомы нехватки воды в организме
Родители спросили педиатра, нужно ли укрывать ребенка хотя бы на время, пока подействует жаропонижающее.
"Первое: но-шпа к сосудам не имеет вообще никакого отношения. Совсем. Этот препарат уменьшает спазм гладкой мускулатуры кишечника, и то не очень эффективно. Но-шпа как панацея от всего — один из мифов советской медицины. Так что забудьте об этом лекарстве, особенно применительно к лечению детей", - подчеркнул Комаровский.
"Второе: грелку, в принципе, прикладывать в вашей ситуации можно,.. но сначала возьмите эту грелку и убедитесь, что ее температура не выше 38 градусов — причем это предел — и положите на ножки, если этого хочется, если об этом просит ребенок", - добавил доктор.
Он отметил, что если ребенку холодно и он просит вас укрыть его одеялом — обязательно накройте. Только не закрывайте ему нос, чтобы он мог нормально дышать.
Педиатр напомнил, что при высокой температуре должен быть чистый прохладный воздух, но теплая одежда.
Вопрос: ⠀ У нашего ребенка холодные руки и ноги при высокой температуре. Сначала мы паниковали, а теперь благодаря вам знаем, что это нормально, просто индивидуальная особенность, и надо к врачу, только если конечности синеют. Но наши врачи говорят, что это спазм сосудов и нужно ребенку давать «Но-шпу»: 1/3 таблетки и прикладывать грелку к ступням. Ребенок же при высокой температуре (38,5-39,5°) всегда просит укрыть его одеялом, даже если на дворе жаркий август и нет кондиционера. Нужно ли укрывать хотя бы на время, пока подействует жаропонижающее? ⠀ Ответ: Первое: но-шпа к сосудам не имеет вообще никакого отношения. Совсем. Этот препарат уменьшает спазм гладкой мускулатуры кишечника, и то не очень эффективно. Но-шпа как панацея от всего — один из мифов советской медицины. Так что забудьте об этом лекарстве, особенно применительно к лечению детей. ⠀ Второе: грелку, в принципе, прикладывать в вашей ситуации можно, но я боюсь одного обстоятельства — когда взрослые ставят грелку ребенку, они могут перестараться с температурой и временем воздействия. Когда горячая грелка будет приложена к спазмированной холодной ноге, то можно ребенка и до ожога довести. Поэтому сначала возьмите эту грелку и убедитесь, что ее температура не выше 38 градусов — причем это предел! — и положите на ножки, если этого хочется, если об этом просит ребенок. ⠀ Третье: если ребенку холодно и он просит вас укрыть его одеялом — обязательно накройте. Только не закрывайте ему нос, чтобы он мог нормально дышать. Я на этом много раз уже фиксировал внимание, но повторюсь еще, поскольку это очень важно: при высокой температуре должен быть чистый прохладный воздух, но теплая одежда. Ощущение холода и то, что вы ребенка раскрыли, дав контактировать коже с холодным воздухом, как раз и приводит к спазму сосудов кожи. В результате процесс отдачи тепла организмом в окружающую среду ухудшается, и температура не падает. Точно так же не улучшает состояние температурящего ребенка засовывание его в холодную воду или оборачивание мокрыми холодными простынями. Это эффективно, если температура воды будет не ниже 36 градусов. ⠀ #докторкомаровский #дети #здоровье
Ранее доктор Евгений Комаровский ответил украинцам, стоит ли отменять поездку за границу из-за коронавируса.