Комаровский "разнес" популярное в Украине лекарство

Педиатр напомнил, что при высокой температуре должен быть чистый прохладный воздух, но теплая одежда.

К известному украинскому доктору Евгению Комаровскому обратились родители ребенка, у которого всегда холодные руки и ноги при высокой температуре.

По их словам, врачи говорят, что это спазм сосудов и нужно ребенку давать "Но-шпу": 1/3 таблетки и прикладывать грелку к ступням. Ребенок же при высокой температуре (38,5-39,5°) всегда просит укрыть его одеялом.

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Родители спросили педиатра, нужно ли укрывать ребенка хотя бы на время, пока подействует жаропонижающее.

"Первое: но-шпа к сосудам не имеет вообще никакого отношения. Совсем. Этот препарат уменьшает спазм гладкой мускулатуры кишечника, и то не очень эффективно. Но-шпа как панацея от всего — один из мифов советской медицины. Так что забудьте об этом лекарстве, особенно применительно к лечению детей", - подчеркнул Комаровский.

"Второе: грелку, в принципе, прикладывать в вашей ситуации можно,.. но сначала возьмите эту грелку и убедитесь, что ее температура не выше 38 градусов — причем это предел — и положите на ножки, если этого хочется, если об этом просит ребенок", - добавил доктор.

Он отметил, что если ребенку холодно и он просит вас укрыть его одеялом — обязательно накройте. Только не закрывайте ему нос, чтобы он мог нормально дышать.

Педиатр напомнил, что при высокой температуре должен быть чистый прохладный воздух, но теплая одежда.

Ранее доктор Евгений Комаровский ответил украинцам, стоит ли отменять поездку за границу из-за коронавируса.