В Житомире с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину

По информации ОГА, женщина еще в январе вернулась из Италии.

В Житомирскую городскую больницу №1 с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщили в Житомирской областной государственной администрации.

Отмечается, что сегодня утром в Житомир в больницу из города Овруч Житомирской области доставили женщину с температурой, которая заметила у себя признаки гриппа и самостоятельно обратилась к врачам.

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По информации ОГА, женщина еще в январе вернулась из Италии.

«Она сама позвонила к врачам, они и отвезли пациентку в Житомирскую городскую больницу № 1, которая определена госпитальной базой. Там ей провели вирусологические анализы. Чтобы снять подозрение инфицирования коронавирусом, биоматериал женщины сейчас изучают», - добавили в ОГА.

В ведомстве уточнили, что сейчас состояние пациентки стабильное, повышенной температуры тела нет.

В отношении людей, с которыми женщина контактировала, информации нет. Пока что диагноз у женщины не подтвержден и он будет установлен в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, 3 марта был подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали инфицированного, его жена находится на обсервации.