В Украине проверили на коронавирус все 20 подозрительных образцов - Минздрав

Всего с начала 2020 года в Центр поступило 38 сообщений о подозрении на COVID-19, получен 1 положительный результат.

По состоянию на утро 8 марта в вирусологической референс лаборатории Центра общественного здоровья (ЦОС) исследовано 20 доставленных образцов материалов с подозрением на коронавирус COVID-19. Положительного результата на вирус не выявлено ни в одном из них.

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Об этом сообщается в сводке на сайте Минздрава. По информации министерства, 6 образцов взяли у лиц с подозрением на COVID-19, и еще 14 - от контактных.

В течение дня 7 марта в Центр поступило 1 сообщение о подозрении на COVID-19 в Черновицкой области.

Всего с начала 2020 года в Центр поступило 38 сообщений о подозрении на COVID-19, получен 1 положительный результат.

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена самоизолировалась дома.

Позже врачи госпитализировали и ее в одно из медицинских учреждений города. В настоящее время у нее отсутствуют какие-либо признаки коронавирусной инфекции.