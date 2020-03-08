Спасатели в химзащите продезинфицировали автовокзалы Черновицкой области (фото)

3 марта в Черновцах подтвердили первый в Украине случай коронавируса.

Сотрудники ГСЧС Украины и Госпродпотребслужбы обработали дезинфицирующим средством автовокзалы и автостанции автостанций по всей территории Черновицкой области.

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Как сообщается на сайте ГСЧС Украины, к дезинфекции привлекались отделения радиационной и химической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения и все пожарно-спасательные подразделения Управления.

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена самоизолировалась дома. Позже врачи госпитализировали и ее в одно из медицинских учреждений города. В настоящее время у нее отсутствуют какие-либо признаки коронавирусной инфекции.