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Спасатели в химзащите продезинфицировали автовокзалы Черновицкой области (фото)

10:55, 08 марта 2020
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В Черновицкой области дезинфицируют автовокзалы / dsns.gov.ua

Сотрудники ГСЧС Украины и Госпродпотребслужбы обработали дезинфицирующим средством автовокзалы и автостанции автостанций по всей территории Черновицкой области.

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Как сообщается на сайте ГСЧС Украины, к дезинфекции привлекались отделения радиационной и химической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения и все пожарно-спасательные подразделения Управления.

dsns.gov.ua

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Черновцах подтвержден первый в Украине случай  коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена самоизолировалась дома. Позже врачи госпитализировали и ее в одно из медицинских учреждений города. В настоящее время у нее отсутствуют какие-либо признаки коронавирусной инфекции.

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