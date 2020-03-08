У госпитализированной в Ужгороде девушки коронавирус не подтвердился

Больную госпитализировали 5 марта, ее сейчас состояние стабильное.

У 25-летней жительницы Ужгорода, которая вернулась из Италии и которую госпитализировали 5 марта в Закарпатскую областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, тест отрицательный.

Об этом сообщил вчера вечером, 7 марта, исполняющий обязанности председателя Закарпатской областной государственной администрации Алексей Гетманенко.

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«У 25-летней жительницы Ужгорода, которая вернулась из Италии с симптомами коронавируса - тест отрицательный! «Результат теста на COVID-2019 у женщины, которую 5 марта госпитализировали в областную инфекционную больницу с высокой температурой, отрицательный» - сообщил Гетманенко.

Он также уточнил, что женщина 2 марта вернулась в Ужгород из туристической поездки в Италию. 5 марта у нее повысилась температура тела и она вызвала скорую.

Гетманенко добавил, что медики, из-за информации о поездке в страну, где были зафиксированы случаи коронавируса, решили изолировать пациентку в специально оборудованном боксе в инфекционной больнице. Чтобы исключить подозрение на заболевание коронавируса, отправили биоматериал женщины на анализ в Киев. Тест не подтвердил заболевание коронавирусом.

«Сейчас состояние женщины, по словам медиков, стабильное», - информирует и.о. председателя Закарпатской ОГА.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит в ближайшие дни экспертов в Украине в связи с распространением коронавируса COVID-19.