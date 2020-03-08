Гинкго Билоба: противопоказания и польза, отзывы о препарате

Препарат Гинкго Билоба назначают пациентам пожилого возраста для симптоматического лечения когнитивных расстройств.

Гинкго Билоба – препарат, применяющийся для симптоматического лечения больных (в основном - пациентов пожилого возраста), страдающих на когнитивные нарушения. Главный ингредиент препарата – сухой стандартизированный экстракт из листьев Гинкгo Билоба.

Врач определяет курс лечения этим препаратом в индивидуальном порядке.

Гинкго Билоба: форма выпуска

Гинкго Билоба - капсулы либо таблетки для перорального использования

Кому назначают Гинкго Билоба

Препарат назначают пациентам пожилого возраста для симптоматического лечения когнитивных расстройств. Но есть важный момент: Гинкго Билоба противопоказан вышеуказанным пациентам с подтвержденной деменцией, болезнью Паркинсона, когнитивными расстройствами ятрогенного происхождения или возникшими вследствие осложнения депрессии, сосудистых нарушений, нарушений обмена веществ.

Также врач может выписать препарат для сопутствующего лечения вертиго вестибулярного происхождения вместе с вестибулярной реабилитацией.

Применяется Гинкго Билоба и для симптоматического лечения звона в ушах.

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Гинкго Билоба: противопоказания к применению Гинкго Билоба

Гинкгo Билоба не назначается в случае непереносимости пациентом фитопрепаратов либо же если у него - эпилепсия. Еще одно важное противопоказание к применению препарата - ни в коем случае его нельзя принимать перед хирургическими манипуляциями, так как Гинкго Билоба повышает риск развития кровoтечений.

Также из-за отсутствия информации о действии препарата на плод, его использование нежелательно при беременности или кормлении грудью.

Не рекомендуется применение препарата пациентам, постоянно принимающим ацетилсалициловую кислоту, антикоагулянты и препараты, понижающие свертываемость крови.

Гинкго Билоба: побочные эффекты

Во время приема препарата могут наблюдаться:

нарушения работе ЖКТ: тошнота, рвота, диарея, боль в животе;

одышка;

крапивница;

ангионевротический отек;

сыпь, зуд, экзема, воспаление кожи;

головокружение, головная боль;

потеря сознания.

В случае возникновения каких-либо нежелательных явлений, прием препарата следует прекратить и обратиться к лечащему врачу.

Гинкго Билоба: отзывы

"Помогает. Эффект не сразу, но со временем есть", "Помогает, но эффективность сравнима со зверобоем, мятой или любой другой дикорастущей травой", "Здоровое питание, сон и спорт помогают намного больше", "Мне помогает для облегчения приступов мигрени", "Я обращался с этим вопросом к одному из светил отечественной кардиологии. Ответ был таков: "На сегодня нет никаких достоверных фактов, которые подтверждали бы пользу или вред Гинкго Билоба", "Взял маме в возрасте — реально помогало, сон мгновенно улучшился ", - такие неоднозначные отзывы об этом препарате можно встретить в интернете.