У шестерых госпитализированных в Черновицкой области коронавирус не подтвержден
У шестерых жителей Черновицкой области, которых госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, не подтвердилось заболевание.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации, ссылаясь на данные вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья Киева.
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«Результаты тестов на коронавирус у шестерых буковинцев, которые госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы, являются негативными. Также не подтвержден COVID-19 у контактных лиц», – говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 3 марта в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена самоизолировалась дома. Позже врачи госпитализировали и ее в одно из медицинских учреждений города. В настоящее время у нее отсутствуют какие-либо признаки коронавирусной инфекции.
7 марта в инфекционное отделение областной больницы в Черновцах госпитализировали еще одного человека с подозрением на инфицирование коронавирусом.
Сообщалось, что пациент с признаками инфекционного заболевания прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19.