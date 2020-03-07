В Украине запустили Telegram-бот, который ответит на все вопросы о коронавирусе

По состоянию на утро 7 марта в мире насчитывается уже 102 188 инфицированных новым типом коронавируса COVID-19.

Министерство здравоохранения запустило Telegram-бот для оперативных ответов на распространенные вопросы о коронавирусе в Украине.

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Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Минздрава, где публикуется текущая информация о ходе коронавірусної болезни в Украине и мире.

Чат-бот доступен по ссылке: COVID19_Ukraine_Bot

Как сообщал УНИАН, вчера министерство здравоохранения Украины анонсировало запуск Telegram-канала "Коронавірус_інфо".

По состоянию на утро 7 марта в мире насчитывается уже 102 188 инфицированных новым типом коронавируса COVID-19.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

В ВОЗ предположили, что распространение коронавируса будет наблюдаться и летом.