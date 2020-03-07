У 16 человек с подозрением на инфицирование COVID-19 положительных результатов не выявлено - Минздрав

Медики исследуют образцы биологических материалов еще 4 человек, которые контактировали с теми, у кого подозревали наличие нового коронавируса.

У 16 человек с подозрением на инфицирование COVID-19 положительных результатов не выявлено.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, в вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ по состоянию на 7 марта на исследовании находятся 20 образцов материалов, в т. ч. 6 отобранных у лиц с подозрением на COVID-19 и 14 - у контактных.

Исследование 16 образцов закончено, положительных на COVID-19 не обнаружено, исследования 4 образцов от контактных лиц продолжаются.

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Всего с начала 2020 года в Центр поступило 37 сообщений о подозрении на COVID-19, получен один положительный результат.

В течение дня 6 марта в Центр поступило 4 сообщения о подозрениях в COVID-19 в Донецкой, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областях.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавируса заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии.

3 марта в Украине было подтвержден первый случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы.

На сегодняшний день в мире было зарегистрировано 102 тыс. 186 случаев заболевания COVID-19, из них 3 тыс. 491 летальный, в то же время 57 тыс. 389 (56,2%) человек выздоровели.