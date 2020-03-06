Коронавирус в ОРДЛО: штаб вводит ограничения на пропуск граждан с оккупированного Донбасса

На подконтрольную территорию людей без украинской регистрации и с признаками коронавируса пускать не будут.

С 7:00 7 марта вводится ограничение на пересечение контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения из-за возможного распространения коронавируса на оккупированном Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

"В связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус, по приказу командующего Объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда с временно оккупированных территорий с 07.00 7 марта 2020 года вводятся временные ограничения относительно пересечения КПВВ", - говорится в сообщении.

Читайте такжеДевять новых подозрений на коронавирус у украинцев не подтвердились

В частности, все лица, пересекающие линию разграничения через КПВВ, будут проходить осмотр и измерение температуры и в случае выявления признаков, похожих на симптомы коронавирусной инфекции, к ним будут применены ограничительные меры. Отмечается, что эти меры направлены на защиту здоровья таких граждан и недопущения заноса коронавируса на территорию, контролируемую правительством Украины.

Граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной правительству Украины территории, в случае подозрения на коронавирусную инфекцию будут доставлять в определенное специализированное лечебное учреждение. Для этого на каждом КПВВ дежурит оборудованная машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом.

"В случае выявления признаков, похожих на поражение коронавирусной инфекцией у лиц, следующих с временно оккупированных территорий и не имеющих регистрацию на подконтрольной правительству Украины территории, таким лицам не будет предоставлено разрешение на проход (проезд) через КПВВ", - отметили в пресс- центре ОС.

Командование Объединенных сил призывает граждан, проживающих на подконтрольной правительству Украины территории, без крайней необходимости не посещать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области.

"Сообщаем, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях российско-оккупационные администрации не смогут взять ситуацию под контроль из-за острой нехватки квалифицированного медицинского персонала и специализированного оборудования и медикаментов", - говорится в сообщении.