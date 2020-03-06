В Украине запустили Telegram-канал о коронавирусе

3 марта был подтвержден первый в Украине случай коронавируса.

Министерство здравоохранения Украины запускает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

На нем будет публиковаться оперативная текущая информация о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине.

"Это единственный канал, верифицированный Министерством здравоохранения Украины. Все новости, текущие данные, рекомендации и оценка от специалистов", - отметили в Минздраве.

Адрес Telegram-канала - https://t.me/COVID19_Ukraine

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Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии.

3 марта был подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы.