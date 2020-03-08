Гемоглобин: какая норма гемоглобина, как повысить его уровень

УНИАН расскажет, чем опасен недостаток либо избыток гемоглобина.

Гемоглобин — основной компонент эритроцитов, он обладает свойством захватывать кислород и транспортировать его к органам. То есть без этого элемента крови насыщение тканей кислородом было бы невозможно.

УНИАН расскажет вам, какова норма гемоглобина для мужчин и женщин, а также чем опасен его недостаток либо избыток.

Норма гемоглобина: от чего она зависит

Так сложилось, что у мужчин в норме содержание гемоглобина в крови несколько выше, чем у женщин. Отметим, что уровень гемоглобина — величина непостоянная: например, зависит от возраста, привычек и образа жизни.

Как меняется уровень гемоглобина в зависимости от возраста

Первые дни жизни — уровень гемоглобина очень высок

До 1 года — уровень гемоглобина снижается

От 1 года до 18 лет — уровень гемоглобина растет

Беременность — гемоглобин может немного понизиться, это — нормальное явление при беременности

После 70 лет — уровень гемоглобина может упасть, это также нормально

Анализ крови на гемоглобин

Для того, чтобы определить уровень гемоглобина, производят забор капиллярной или венозной крови. Ее сдают утром натощак. Накануне откажитесь от физических и эмоциональных нагрузок, откажитесь от жирной и острой еды.

За час до анализа не курите, откажитесь от кофе или чая.

Норма гемоглобина у женщин

Норма гемоглобина у женщин меняется в зависимости от возраста и рода занятий. Его нормальный уровень - 120–140 г/л.

Норма гемоглобина для курящих женщин и профессиональных спортсменок - 150-160 г/л соответственно.

Для беременных женщин норма гемоглобина - 105–120 г/л.

После наступления 70-летнего возраста норма гемоглобина у женщин - 117–160 г/л.

Норма гемоглобина у мужчин

В возрасте от 18 до 65 лет норма гемоглобина для мужчин - 131–173 г/л.

Для мужчин старше 65 лет нормальный уровень гемоглобина — от 126 до 174 г/л.

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Пониженный гемоглобин: причины

Низкий уровень гемоглобина еще называют анемией. Ее виновники — чаще всего заболевания внутренних органов, неправильный образ жизни и несбалансированное питание.

Также понизить уровень гемоглобина могут чрезмерные эмоциональные нагрузки, строгие диеты (особенно монодиеты), кровотечения, нарушения кроветворения.

Пониженный гемоглобин: чем опасен

При пониженном уровне гемоглобина человек испытывает:

головную боль

тахикардию

низкое давление

сухость кожи

плохое состояние волос и ногтей

температуру - 37-37,5 С°.

Как повысить гемоглобин

В первую очередь после сдачи анализов на гемоглобин проконсультируйтесь с врачом. Медик расскажет, что нужно делать в конкретном случае. Иногда поможет корректировка питания, иногда — прием соответствующих препаратов, в других случаях — комплексное лечение.

При низком уровне гемоглобина рекомендуется есть красное мясо, сухофрукты, бобовые, гречневую кашу, зеленые яблоки, шпинат, рукколу. Откажитесь от чая и кофе и отдайте предпочтение гранатовому соку либо же отвару из шиповника.

Также в некоторых случаях при низком уровне гемоглобина необходимо принимать препараты железа в сочетании с витамином С и фолиевой кислотой.