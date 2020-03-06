Известная фитнес-тренер дала советы, как уберечься от коронавируса

Анита Луценко призвала активно заниматься спортом, отметив, что это только сделает ваш организм сильным.

Популярная украинская фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко рассказала о возможных способах защиты от вируса-убийцы - коронавируса COVID-19.

Свои советы Луценко опубликовала на странице в Facebook.

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В частности, Анита призвала не паниковать на фоне всеобщей паники и реальности получения вакцины от коронавируса только через 1-2 года. И рассказала, что можно сделать уже сейчас, чтобы защититься. Так, Луценко отметила, что летальные исходы, в основном, у пожилых и людей со слабым иммунитетом. Поэтому, не нужно давать иммунитету упасть или усилить его. Анита призвала активно заниматься спортом, отметив, что это только сделает ваш организм сильным.

«Во время тренировки иммунитет немного активизируется, а после тренировки - снижается. В течение 24 часов он восстанавливается. При этом при реально истощающих нагрузках (характерных для спортсменов), вообще может превратиться во вторичный стрессовый иммунодефицит. К слову, иммунитет человека даже ведущего сидячий образ жизни - вполне рабочий и отлично справляется со своими задачами. Вывод: прогулки, умеренные пробежки, езда на велосипеде, скандинавская ходьба, зарядка каждое утро - помогут сохранять позитивный настрой и ваше здоровье», - написала Анита.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - двенадцатимиллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии.

3 марта был подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы.