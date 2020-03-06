В Черниговской области из-за высокой температуры госпитализировали пассажира автобуса "Москва - Киев"
В Черниговской области сегодня ночью на КПП «Гремяч» в рейсовом автобусе «Москва - Киев» при пирометрии выявили мужчину с температурой тела 39,3° С.
Об этом в Facebook сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.
По его информации, в связи с этим был собран оперативный штаб при управлении здравоохранения ОГА.
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«Было установлено, что мужчина находился на заработках в России. По словам больного, он спал в холодном помещении и заболел. Болеет неделю. Насморк и кашель», - говорится в сообщении Прокопенко.
Также отмечается, что бригада экстренной медицинской помощи, выехала на КПП, соблюдая противоэпидемические требования, осмотрела больного, пассажиров автобуса и водителя. Больного мужчину доставили в инфекционное отделение КНС «Новгород-Северской ЦРБ».
В больнице мужчине проведен цито-тест, его обследовали врачи-инфекционисты и поставили клинический диагноз - вирус гриппа типа «В».
«Вероятность коронавируса исключена. На руки выданы подтверждающие документы. Больной согласился остаться еще на некоторое время в больнице», - рассказал Прокопенко.
Он добавил, что пассажирам автобуса раздали дезинфицирующие средства и отправили по маршруту.
Как сообщал УНИАН, 3 марта был подтверждено первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали инфицированного, его жена находится на обсервации.