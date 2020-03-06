Девять новых подозрений на коронавирус у украинцев не подтвердились

По всей территории Украины в определенных медицинских учреждениях продолжаются учения на случай фиксации COVID-19.

Лабораторные исследования показали, что ни у кого из девяти украинцев, в отношении которых были подозрения на заболевание коронавирусом, не обнаружено инфекции.

Об этом говорится в Telegram-канале "Коронавірус_інфо" Министерства здравоохранения Украины.

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"По состоянию на 6 марта в Украине не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19. В Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрениях на заболевание коронавирусом, но лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории показали отрицательные результаты, ни у кого не выявили коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По всей территории Украины в определенных медицинских учреждениях продолжаются обучения (симуляционные упражнения) на случай фиксации COVID-19.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии.

3 марта был подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы.