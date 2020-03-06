На Закарпатье госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Сейчас состояние пациентки стабильное, повышенной температуры тела нет.

В Закарпатскую областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Закарпатской областной государственной администрации.

Отмечается, что вчера вечером в больницу доставили женщину с высокой температурой.

По информации ОГА, женщина 2 марта вернулась из Италии, где находилась с туристической целью.

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«Она сама позвонила в «скорую», описала свое состояние. Медики приехали в спецкостюмах и отвезли пациентку в областную инфекционную больницу. Там ей провели вирусологические анализы, гриппа не выявили. Чтобы снять подозрения инфицирования коронавирусом, биоматериал женщины для дальнейшего анализа отправили в Киев», - добавили в ОГА.

В ведомстве уточнили, что сейчас состояние пациентки стабильное, повышенной температуры тела нет.

«Контактные лица находятся на домашней обсервации - под контролем эпидемиологов», - добавили в ОГА.

Как сообщал УНИАН, 3 марта был подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали инфицированного, его жена находится на обсервации.