Поставки в Черновицкую область тест-систем для определения коронавируса ожидаются после 12 марта

Черновицкая ОГА выделила 4 млн грн на мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом.

Поставки в Черновицкую область тест-систем для определения коронавирусной инфекции ожидаются после 12 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

«12 марта необходимые для нашей больницы и для нашей области тест-системы будут доставлены в Украину. Фирма-поставщик получит их 12 марта. С того момента мы организуем скорейшую доставку в наш город», - сказал он.

Чиновник отметил, что Черновицкая ОГА тесно общается с администрациями других областей, и подтвердил, что на сегодняшний день нет ни одного другого региона Украины, в котором есть эти тест-системы.

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Кроме того, Черновицкая ОГА выделила из резервного фонда 4 млн грн на мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом.

«Эти деньги будут использованы на средства индивидуальной защиты, специальные костюмы, на то, чтобы врачи, которые будут в первом контакте - «скорая», экстренная медицинская помощь, врачи инфекционных отделений - были на месяцы вперед обеспечены. Вы знаете, это такой режим использования, каждые три часа их надо менять. Поэтому требуется их большое количество», - отметил чиновник.

Также, по его информации, сейчас в Черновицкой области госпитализированы шесть человек, которые имеют подозрения на коронавирусную инфекцию. Результаты анализов пяти из них ожидаются сегодня к концу дня.

Как сообщал УНИАН, 3 марта был подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали инфицированного, его жена находится на обсервации.

С 6 до 22 марта включительно во всех учебных заведениях Черновицкой области объявлен карантин в связи с подтвержденным случаем коронавируса.