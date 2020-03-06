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Поставки в Черновицкую область тест-систем для определения коронавируса ожидаются после 12 марта

15:46, 06 марта 2020
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

«12 марта необходимые для нашей больницы и для нашей области тест-системы будут доставлены в Украину. Фирма-поставщик получит их 12 марта. С того момента мы организуем скорейшую доставку в наш город», - сказал он.

Чиновник отметил, что Черновицкая ОГА тесно общается с администрациями других областей, и подтвердил, что на сегодняшний день нет ни одного другого региона Украины, в котором есть эти тест-системы.

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Кроме того, Черновицкая ОГА выделила из резервного фонда 4 млн грн на мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом.

«Эти деньги будут использованы на средства индивидуальной защиты, специальные костюмы, на то, чтобы врачи, которые будут в первом контакте - «скорая», экстренная медицинская помощь, врачи инфекционных отделений - были на месяцы вперед обеспечены. Вы знаете, это такой режим использования, каждые три часа их надо менять. Поэтому требуется их большое количество», - отметил чиновник.

Также, по его информации, сейчас в Черновицкой области госпитализированы шесть человек, которые имеют подозрения на коронавирусную инфекцию. Результаты анализов пяти из них ожидаются сегодня к концу дня.

Как сообщал УНИАН, 3 марта был подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали инфицированного, его жена находится на обсервации.

С 6 до 22 марта включительно во всех учебных заведениях Черновицкой области объявлен карантин в связи с подтвержденным случаем коронавируса.

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