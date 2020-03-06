Глава Черновицкой ОГА отреагировал на петицию о закрытии области на 30-дневный "карантин"

По мнению Сергея Осачука, автор петиции неправильно понимает определение слова «карантин».

Председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук считает необдуманной электронную петицию на сайте президента Украины с просьбой закрыть Черновицкую область на 30-дневный карантин.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Осачук сообщил сегодня на брифинге.

«Я думаю, что такие петиции являются необдуманными, и люди не понимают определения дефиниции, что такое «закрыть на карантин», – сказал чиновник.

Он добавил, что люди привыкли употреблять термин «карантин», имея в виду предупредительные превентивные меры по приостановке учебного процесса.

«Но в классификаторе – карантин в чрезвычайной ситуации – это совсем другие вещи. Поэтому речь о карантине не идет, и не рассматривается», – сказал председатель ОГА.

Ранее на сайте президента Украины появилась электронная петиция, автор которой предлагает закрыть Черновцы и Черновицкую область на карантин продолжительностью 30 дней.

Как сообщал УНИАН, 3 марта был подтвержден первый в Украине случай коронавирус – у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали инфицированного, его жена находится на обсервации.

С 6 до 22 марта включительно во всех учебных заведениях Черновицкой области объявлен карантин в связи с подтвержденным случаем коронавируса.