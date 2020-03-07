Корица – польза ароматной пряности для здоровья и похудения

Свойства корицы хорошо раскрываются не только в кулинарных шедеврах. Эта специя еще и невероятно полезна для здоровья.

Корица – специя с пряным ароматом, которая по популярности не уступает ни одной другой в кулинарии. Ее можно добавлять практически везде. Именно эта восточная приправа придает выпечке и десертам неповторимый сладко-древесный аромат.

Кроме приятного вкуса и нежного и одновременно пикантного аромата, которые корица придает кулинарным шедеврам, эта специя несет много преимуществ для здоровья.

Корица: что представляет собой эта специя

Историческая ботаническая родина корицы – Шри-Ланка. Корица именно из этой страны до сих пор считается эталоном качества, она более бледно-коричневого цвета и имеет неповторимый аромат.

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Получают корицу из маленького вечнозеленого дерева Коричник цейлонський (лат. Cinnamomum verum). В сезон дождей с дерева снимают тонкие слои внутренней части коры, измельчают и сушат.

Во время высыхания полоски коры завиваются в трубочки и становятся золотисто-коричневыми. Эти палочки потом перемалывают до состояния муки или же используют для приготовления различных блюд и напитков.

Полезные свойства корицы

Лечебные свойства корицы известны с давних времен. Еще несколько веков назад ее использовали целители для лечения различных недугов.

Корица богата такими минералами, как калий, кальций, железо, магний, фосфор и цинк, а также витаминов группы B, витамина С, А и PP. Также в ней содержатся эфирные масла, клетчатка и дубильные вещества, поэтому ароматная специя благотворно влияет на работу всех жизненно важных систем организма.

Эта специя повышает общий тонус организма, укрепляет иммунитет, способствует улучшению пищеварения, улучшает кровообращение, имеет противовоспалительные и антисептические свойства.

Ароматная специя обладает способностью стимулировать мозговую деятельность, помогает в концентрации внимания, может улучшить зрительную память, а также является отличной профилактикой для избавления от головной боли и мигрени.

Врачи рекомендуют употреблять корицу женщинам, поскольку она уменьшает болевые ощущения во время менструации. Кроме того, ученые считают, что она улучшает способность организма реагировать на инсулин и нормализует уровень сахара в крови.

Специя также полезна во время лечения ОРВИ и гриппа. Лечебная смесь из корицы с медом является одним из наиболее эффективных и вкусных способов лечения простудных заболеваний.

Корица для похудения: как действует

Этот ароматный коричневый порошок является отличным помощником в борьбе с лишним весом. Корица, в частности, ускоряет обменные процессы и улучшает работу кишечника. Таким образом, пища быстро переваривается и не успевает отложиться в жировых тканях. Более того, корица ускоряет переработку сахаров и стимулирует очищение организма от токсинов и шлаков.

Еще одно свойство корицы для нормализации веса – способность снижать уровень холестерина. Пряность контролирует рост жировых клеток в организме, помогает оперативно использовать их на производство энергии.

Варианты употребления корицы для похудения

Употребление специи с целью снижения веса очень простое и не требует специальных приготовлений. Пряность можно просто подмешать в чай или кофе, а можно приготовить как специальный напиток.

Напиток с корицей и медом

Этот напиток принимается натощак утром, до завтрака (минут за 30). В стакане воды сначала растворяется 1 ч. л. корицы, к ней добавляется 1 ч. л. меда. Эту смесь желательно настаивать за 30 минут до употребления. Или даже лучше приготовить ее с вечера и хранить в холодильнике. Перед тем как пить, напиток не нужно подогревать.

Лимонная вода с корицей и медом

В 300 мл теплой воды добавьте 2 ст. л. лимонного сока и 0,5 ч. л. корицы. Пейте перед едой, примерно за 30 минут. Лимонная вода с корицей поможет не съесть за обедом или ужином больше, чем предполагалось.

Кефир с корицей и медом

В 300 мл кефира добавьте 1 ч. л. меда и 0,5 ч. л. корицы. Взбейте коктейль венчиком или в шейкере – и десертный напиток для похудения готов!

Зеленый чай с корицей и имбирем

В заварник положите две палочки корицы, 3 ч. л. зеленого чая и 0,5 ч. л. порошка имбиря. Залейте 600 мл свежей кипяченой воды (не очень горячей) и дайте завариться.

Лимонно-имбирный чай с корицей

Измельчить в блендере 30 г имбиря. Налить 1 литр воды в небольшой сотейник, поставить на плиту и вскипятить. На дно чистой посуды выложить измельченный корнеплод и 2,5 ч. л. корицы. Залить сухие ингредиенты кипятком. Настаивать напиток в течение 3 часов. Перед употреблением добавить сок половины лимона и 2 ст. л. меда.

Рекомендуется пить по 1 чашке утром и вечером перед приемом пищи.

Противопоказания к употреблению корицы

При всех очевидных преимуществах корицу не рекомендуется употреблять людям, у которых повышенная чувствительность к приправе.

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Корица разжижает кровь, поэтому она противопоказана людям с низкой свертываемостью, а также при повышенном давлении.

Исключить специю из рациона питания следует беременным и кормящим грудью женщинам, поскольку она провоцирует сокращения матки, что может привести к выкидышу.

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