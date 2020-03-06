В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного человека

Женщина имела тесный контакт с лицом, в отношении которого ранее установили подозрение на коронавирус.

В Черновицкой области медики госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию еще одного человека.

Об этом сообщил заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава Украины Юрий Падурару.

По словам врача-эпидемиолога, госпитализированная является жительницей одного из районов Черновицкой области. Она имела тесный контакт с лицом, в отношении которого ранее установили подозрение на коронавирус.

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Он добавил, что женщина пожаловалась медикам на высокую температуру и головную боль. Ее госпитализировали в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы, там ее изолировали.

Как отметил Падурару, медики взяли у женщины анализы на коронавирус и отправили их в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья города Киева.

Врач добавил, что это уже шестой случай в Черновицкой области, где медики установили пациенту подозрение на коронавирус.

Как сообщал УНИАН, 3 марта был подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали инфицированного, его жена находится на обсервации.

С 6 до 22 марта включительно во всех учебных заведениях Черновицкой области объявлен карантин в связи с подтверждением случая коронавируса.

По информации Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в Украине на коронавирус проверяют 9 человек.