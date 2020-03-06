В Днепропетровской области на коронавирус проверяют целую семью
В Апостолово Днепропетровской области семья обратилась к врачам с симптомами ОРВИ.
Глава семейства недавно вернулся из Италии. В департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации рассказали, что вскоре после возвращения в Украину у мужчины поднялась температура.
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К нему направили специализированную бригаду медиков в защитных костюмах. Врачи проверили всех членов семьи.
Согласно инструкции, которую имеют врачи на такой случай, было поставлено подозрение на коронавирус. Как сообщили в областном управлении здоровья ТСН, мужчина уже выздоровел и находится дома, а его жену и детей госпитализировали.
Результаты тестов на коронавирус должны быть готовы сегодня, 6 марта.
Как сообщалось, на сегодня, 6 марта, в Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание COVID-19.