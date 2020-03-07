Иван-чай: полезные свойства и противопоказания
Иван-чай или по-другому кипрей - растение, которое издавна использовали жители Руси. Его пили не только крестьяне, но и "сливки общества". Настой из кипрея был популярным еще в XII веке. К сожалению, со временем индийский чай занял первые позиции в Европе. На некоторое время об Иван-чае все забыли. Однако, с развитием химии и медицины стало больше известно о полезных свойствах этого растения и теперь кипрей можно найти не только в аптеках, но и на полках супермаркетов.
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В народе существует множество названий этого полезного растения. Возможно, вы о нем слышали, но не знали, что это именно Иван-чай: Богородицына трава, Елушник, Дрема, Ивовая трава, Копорский чай, Дикий лён, Маточник, Скрыпник, Хрыпняк, Дикая Фиалка, Хлебница и др.
В качестве напитка или еды используют два вида Иван-чая: Иван-чай узколистный и Иван-чай широколистный. Последний ценят эскимосы, которые принимают его как полезную добавку к пище. Употребляют растение в сыром виде, в качестве ингредиента в салатах, делают настой. Кроме того, цветки скрыпника (еще одно название) являются одним из национальных символов Гренландии.
Состав Иван-чая
Напиток обладает множеством ценных компонентов: витаминами A, B1-B9, C, PP, макро- и микроэлементами. Среди них:
фосфор;
калий;
марганец;
кальций;
титан;
цинк;
натрий;
медь;
магний;
селен;
железо;
молибден.
Энергетическая ценность в 100 гр.: 103 кКал (24,3% – белки, 31% – жиры, 44,7% – углеводы).
Полезные свойства Иван-чая
За счёт богатой насыщенности полезными веществами, растению приписываются следующие лечебные качества:
- противомикробное и противовоспалительное действие;
- жаропонижающий эффект;
- успокоительное, лёгкое снотворное действие;
- обезболивающее, сосудоукрепляющее влияние;
- вяжущее, гемостатическое действие;
- антиоксидантное, омолаживающее влияние;
- противосудорожное действие.
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Комплекс минералов и витаминов, содержащийся в настое, легко усваиваются и помогают:
- при перенапряжениях, тревоге, стрессах;
- улучшить настроение и расслабить;
- повысить работоспособность, продуктивность;
- нормализовать сон, сделать его глубже, эффективнее, облегчить процесс засыпания;
- получить заряд энергии при упадке сил, истощении и восстановлении после болезни;
- очистить организм, восстановить кислотно-щелочное равновесие, устранить лишние отложения солей;
- поддержать здоровую микрофлору кишечника;
- при интоксикации после употребления алкоголя;
- против простуды и вирусных заболеваний, при авитаминозе;
- активизировать иммунную систему;
- при гипертонических кризисах;
- улучшить состояние кровеносных сосудов, предотвратить инсульт и инфаркт;
- снизить токсическое воздействие средств во время лечения онкологии;
- смягчить работу желудочно-кишечного тракта, не допустить язвы, болезней желчного пузыря;
- уменьшить частоту возникновения головных болей;
- наладить состояние кожи, слизистых, облегчить протекание воспалений.
Иван-чай: вред и противопоказания
Длительное употребления Иван-чая иногда может иметь слабительный эффект. Напиток с осторожностью и только после консультации врача следует пить беременным и кормящим женщинам. Так же не стоит совмещать прием чая и седативных препаратов. Напиток не рекомендуют давать детям до 6 лет.
Кипрей не стоит употреблять в пищу:
- при индивидуальной непереносимости продукта;
- в период острой фазы пищевой аллергии и поллиноза;
- в острый период язвенной болезни желудка со склонностью к прободению;
- при повышенной свёртываемости крови и склонности к тромбозам;
- при прогрессировании мочекаменной болезни.
Как заваривать и пить Иван-чай
Есть несколько разных методов заваривания Иван-чая.
Залитый кипятком в 95-100°C иван-чай отстаивают в чайнике в течение 10-15 мин. Затем настой взбалтывают, насыщая тем самым напиток эфирными маслами.
Иван-чай также можно варить, насыпав высушенные побеги в кастрюлю и залив холодной водой. Жидкость должна покрывать их на 5-10 сантиметров. На медленном огне нужно довести отвар до кипения, после чего снять емкость и оставить на 15 мин. под крышкой.
Пить чай, заваренный из кипрея, рекомендуют дважды в день, но можно употреблять его и в большем количестве (до 5 раз). Выпив только что заваренный иван-чай, не выбрасывайте заварку. Добавив в нее кипяток, из одной порции можно получить еще до 5 порций напитка. И у каждой такой порции полезные свойства будут сохраняться.