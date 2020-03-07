Иван-чай: полезные свойства и противопоказания

Кипрей или Иван-чай можно купить в аптеке или даже в супермаркете. Это весьма полезное растение запросто может заменить вам обыкновенный чай.

Иван-чай или по-другому кипрей - растение, которое издавна использовали жители Руси. Его пили не только крестьяне, но и "сливки общества". Настой из кипрея был популярным еще в XII веке. К сожалению, со временем индийский чай занял первые позиции в Европе. На некоторое время об Иван-чае все забыли. Однако, с развитием химии и медицины стало больше известно о полезных свойствах этого растения и теперь кипрей можно найти не только в аптеках, но и на полках супермаркетов.

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В народе существует множество названий этого полезного растения. Возможно, вы о нем слышали, но не знали, что это именно Иван-чай: Богородицына трава, Елушник, Дрема, Ивовая трава, Копорский чай, Дикий лён, Маточник, Скрыпник, Хрыпняк, Дикая Фиалка, Хлебница и др.

В качестве напитка или еды используют два вида Иван-чая: Иван-чай узколистный и Иван-чай широколистный. Последний ценят эскимосы, которые принимают его как полезную добавку к пище. Употребляют растение в сыром виде, в качестве ингредиента в салатах, делают настой. Кроме того, цветки скрыпника (еще одно название) являются одним из национальных символов Гренландии.

Состав Иван-чая

Напиток обладает множеством ценных компонентов: витаминами A, B1-B9, C, PP, макро- и микроэлементами. Среди них:

фосфор;

калий;

марганец;

кальций;

титан;

цинк;

натрий;

медь;

магний;

селен;

железо;

молибден.

Энергетическая ценность в 100 гр.: 103 кКал (24,3% – белки, 31% – жиры, 44,7% – углеводы).

Полезные свойства Иван-чая

За счёт богатой насыщенности полезными веществами, растению приписываются следующие лечебные качества:

- противомикробное и противовоспалительное действие;

- жаропонижающий эффект;

- успокоительное, лёгкое снотворное действие;

- обезболивающее, сосудоукрепляющее влияние;

- вяжущее, гемостатическое действие;

- антиоксидантное, омолаживающее влияние;

- противосудорожное действие.

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Комплекс минералов и витаминов, содержащийся в настое, легко усваиваются и помогают:

- при перенапряжениях, тревоге, стрессах;

- улучшить настроение и расслабить;

- повысить работоспособность, продуктивность;

- нормализовать сон, сделать его глубже, эффективнее, облегчить процесс засыпания;

- получить заряд энергии при упадке сил, истощении и восстановлении после болезни;

- очистить организм, восстановить кислотно-щелочное равновесие, устранить лишние отложения солей;

- поддержать здоровую микрофлору кишечника;

- при интоксикации после употребления алкоголя;

- против простуды и вирусных заболеваний, при авитаминозе;

- активизировать иммунную систему;

- при гипертонических кризисах;

- улучшить состояние кровеносных сосудов, предотвратить инсульт и инфаркт;

- снизить токсическое воздействие средств во время лечения онкологии;

- смягчить работу желудочно-кишечного тракта, не допустить язвы, болезней желчного пузыря;

- уменьшить частоту возникновения головных болей;

- наладить состояние кожи, слизистых, облегчить протекание воспалений.

Иван-чай: вред и противопоказания

Длительное употребления Иван-чая иногда может иметь слабительный эффект. Напиток с осторожностью и только после консультации врача следует пить беременным и кормящим женщинам. Так же не стоит совмещать прием чая и седативных препаратов. Напиток не рекомендуют давать детям до 6 лет.

Кипрей не стоит употреблять в пищу:

- при индивидуальной непереносимости продукта;

- в период острой фазы пищевой аллергии и поллиноза;

- в острый период язвенной болезни желудка со склонностью к прободению;

- при повышенной свёртываемости крови и склонности к тромбозам;

- при прогрессировании мочекаменной болезни.

Как заваривать и пить Иван-чай

Есть несколько разных методов заваривания Иван-чая.

Залитый кипятком в 95-100°C иван-чай отстаивают в чайнике в течение 10-15 мин. Затем настой взбалтывают, насыщая тем самым напиток эфирными маслами.

Иван-чай также можно варить, насыпав высушенные побеги в кастрюлю и залив холодной водой. Жидкость должна покрывать их на 5-10 сантиметров. На медленном огне нужно довести отвар до кипения, после чего снять емкость и оставить на 15 мин. под крышкой.

Пить чай, заваренный из кипрея, рекомендуют дважды в день, но можно употреблять его и в большем количестве (до 5 раз). Выпив только что заваренный иван-чай, не выбрасывайте заварку. Добавив в нее кипяток, из одной порции можно получить еще до 5 порций напитка. И у каждой такой порции полезные свойства будут сохраняться.