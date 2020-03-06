У девяти украинцев заподозрили коронавирус

Украина готова принимать и лечить пациентов с COVID-19, уверяют в Минздраве.

На сегодня в Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание COVID-19, лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории продолжаются», - говорится в сообщении.

В Черновицкой области, где был зарегистрирован первый подтвержденный случай COVID-19, состоялось внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации, решением которой на территории области рекомендовано приостановление учебного процесса в учреждениях дошкольного, общеобразовательного и высшего образования, а также ограничения массовых мероприятий.

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Также, как отметили в Минздраве, по всей Украине в определенных медицинских учреждениях продолжаются обучения (симуляционные упражнения) в случае фиксации коронавируса.

Указывается, что Украина готова принимать и лечить пациентов с COVID-19. «У нас есть инфекционные боксы, около 12 тысяч коек в инфекционных стационарах, 2 тысячи врачей-инфекционистов и 5 тысяч других медицинских работников, работающих в инфекционных больницах и инфекционных боксах», - добавили в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - двенадцатимиллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая больше заразившихся в Южной Корее и Италии.

3 марта был подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы.