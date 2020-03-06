Коронавирус в Украине: уже вторая область ввела карантин (видео)

Лишь в детских садах позволили провести традиционные весенние утренники.

На Сумщине из-за угрозы коронавируса отменили массовые мероприятия.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сумского городского совета.

"Ограничить проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий до улучшения эпидемической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В отделе образования г. Сумы предложили не проводить любые экскурсионные поездки школьников, конкурсы, фестивали и спортивные соревнования, передает ТСН. Ранок.

Исключение сделали только для дошкольников - в детских садах разрешили провести традиционные весенние утренники.

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Украине был подтвержден первый случай инфицирования новым коронавирусом - его обнаружили у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Мужчина с 29 февраля находится в областной больнице. Его состояние улучшается. Жена не имеет признаков заболевания, но впоследствии из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.