Глава Минздрава: новый коронавирус может стать тяжелым ударом для общества

По словам Ильи Емеца, необходимо создать вертикаль в санэпидемслужбе.

Министр здравоохранения Илья Емец заявляет, что новый коронавирус может стать для нашего общества достаточно тяжелым ударом.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" в четверг вечером.

"Моя задача сейчас - сделать вертикаль, чтобы эта эпидемия, действительно, это может стать для нашего общества достаточно тяжелым ударом, чтобы Минздрава сейчас сделал вертикаль, не один, не один человек, а вся служба (санэпидемслужба)", - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, 3 марта в Украине был подтвержден первый случай инфицирования новым коронавирусом - его обнаружили у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Мужчина с 29 февраля находится в областной больнице. Его состояние улучшается. Жена не имеет признаков заболевания, но потом из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.

На сегодня в лаборатории Минздрава исследуется еще 10 биологических образцов на наличие новой коронавірусної инфекции.