Глава правительства заявил, что медреформа продолжается и должна быть завершена

По словам главы правительства, реформа завершена на 80 процентов.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявляет, что медицинская реформа продолжается.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" в четверг вечером.

"Медицинская реформа продолжается. Мы прошли довольно большой путь. Мы находимся сегодня процентов на 80 от завершения этой реформы, получения результата", - сказал он.

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По его словам, нужно завершать реформу.

"Вопрос, как ее завершать - это чрезвычайно важный вопрос. Он стоит так же, как вопрос качества над вопросом скорости... Эта реформа имеет целью завершиться для пациента и для врача успехом", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также отметил, что имеет общее видение этого процесса с новым министром здравоохранения Ильей Емцем.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал создание коллегии "видных врачей" со всей Украины при главе государства для анализа уже введенных и еще запланированных этапов медицинской реформы в Украине.