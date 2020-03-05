КНУ вводит неотложные меры по коронавирусу: СМИ сообщили о студенте с подозрительными симптомами

Университет будет осуществлять лишь меры, предусмотренные расписанием занятий. Ограничения будут действовать до отдельного распоряжения ректора.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко с 10 марта вводит ограничительные меры, чтобы предотвратить заболевания, вызванным коронавирусом COVID-19.

Соответствующий приказ ректора университета сообщили на сайте учебного заведения.

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"С целью предотвращения заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19, согласно приказу ректора от 5 марта 2020 года №190-32 и рекомендациям Министерства здравоохранения №22-04/6302/2-20 от 3 марта, в КНУ с 10 марта приостанавливаются: проведение массовых мероприятий образовательного, научного, социального, спортивного и художественно-развлекательного характера во всех корпусах и на территории университета; направление за границу студентов, аспирантов, преподавателей, ученых и сотрудников, выдача приглашений и прием иностранных делегаций, групп, отдельных иностранных граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пока университет будет проводить только мероприятия, предусмотренные расписанием занятий. Ограничения будут действовать до отдельного распоряжения ректора.

При этом, издание «Апостроф» со ссылкой на собственные источники сообщает, что в среду, 4 марта, одному из студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, который только что вернулся из путешествия по северной Италии, которая входит в первую пятерку рейтинга по количеству заражения коронавирусом из Китая, пришлось оставить пары из-за болезни, симптомы которой напоминают признаки COVID-19.

«На место вызвали бригаду медиков, которые диагностировали у пациента высокую температуру, больше 38 градусов. Впрочем, госпитализировать студента, а тем более проводить тестирование на какие бы то ни было вирусные инфекции, медики отказались, ограничившись рекомендацией обратиться к семейному врачу. Сейчас больной находится на лечении в месте своего проживания - в одном из общежитий университета», – говорится в сообщении издания.

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Украине был подтвержден первый случай инфицирования новым коронавирусом – его обнаружили у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Мужчина с 29 февраля находится в областной больнице. Его состояние улучшается. Жена не имеет признаков заболевания, но впоследствии из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.

Сегодня в лаборатории Минздрава исследуется еще 10 биологических образцов на наличие новой коронавирусной инфекции.