В Черновицкой области в ближайшие часы планируют ввести карантин во всех учебных заведениях

В связи с коронавирусом местные власти хотят закрыть все детсады, школы и вузы, а также ограничить проведение концертов и массовых мероприятий.

В Черновицкой области местные власти планируют объявить карантин во всех учебных заведениях региона в связи с подтвержденным случаем коронавируса у местного жителя.

Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

«Вводим ограничение мероприятий с большим скоплением людей. То есть, концерты, которые были запланированы у нас на сегодняшний вечер, на следующие выходные дни, будут отменены или перенесены», - сказал Осачук.

Известно, что сегодня в 17.30 в ОГА должно состояться заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором должны принять указанное решение о карантине.

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В то же время, мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил УНИАН об аналогичных намерениях городских властей.

«Собираем комиссию, будем принимать решение», - сказал Каспрук.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Черновцов Каспрук призвал администрации детсадов города отказаться от проведения весенних утренников к празднику 8 Марта. Кроме того, он рекомендовал родителям учеников не посещать школы города.

3 марта в Украине подтвержден первый случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Мужчина с 29 февраля находится в областной клинической больнице. Его состояние улучшается. У жены нет признаков заболевания, она находится под наблюдением врачей.