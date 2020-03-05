Разумков не исключает дополнительных мер против распространения коронавируса

По словам спикера, в настоящее время продолжается подготовка к проведению ПА НАТО в Киеве в мае.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает, что в дальнейшем могут быть введены дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса.

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Об этом Разумков сказал на брифинге, отвечая на вопрос по поводу ситуации в Украине с коронавирусом и относительно внедрения мер безопасности в парламенте.

«Пока что дополнительных каких-либо мер в Верховной Раде не введено, однако я не исключаю, что такие меры будут приняты чуть позже», - отметил он.

На вопрос о возможности отмены заседания Парламентской Ассамблеи НАТО, в случае распространения коронавируса в стране, Разумков ответил, что ПА НАТО должна состояться в мае. «Ну, давайте подождем. По состоянию на сегодня мы продолжаем подготовку к этому мероприятию», - добавил председатель ВР.