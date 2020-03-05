Секретарь СНБО назвал категорию людей, которые "почти не болеют" коронавирусом
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что люди, которые получили прививку от кори, почти не болеют коронавирусом COVID-19.
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Такое заявление Данилов сделал в интервью общественному «Украинскому радио». По его словам, украинские специалисты хорошо осведомлены о ситуации с коронавирусом в мире.
«Мы работаем с геоинформационными системами, которые дают нам возможность отслеживать любую ситуацию, которая происходит в мире, по любым событиям. С коронавирусом мы также понимаем, в каких странах мира это происходит, более того, в каких городах, понимаем средний возраст населения, которое болеет коронавирусом, понимаем, какие люди, к большому сожалению, умирают от него», - отметил он.
«Подавляющее большинство – это люди пожилого возраста – 80-85+. Люди, которые получили прививку от кори, почти не болеют. Когда мы имеем более 90 000 людей, которые заболели коронавирусом, исследователи видят, что это за люди и как это происходит», - продолжил Данилов.
Чиновник также отметил, что вакцины от коронавируса еще нет, однако над ней работают лучшие ученые.
Ранее глава исследовательского института в Израиле заявил, что его ученые «за считанные недели» закончат работу над разработкой вакцины против нового опасного коронавирус.