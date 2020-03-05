В Черновцах после случая коронавируса могут ввести карантин

Решение относительно карантина будет принимать комиссия.

В Черновцах в связи с выявлением коронавируса собирают комиссию, на которой будут обсуждать возможность введения карантина.

Об этом сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук на своей странице в Facebook.

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"Министерство здравоохранения рекомендует карантин. Собираем комиссию. Будем принимать решение", - написал он.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

3 марта был подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находилась дома. Впоследствии из-за протестов соседей женщина согласилась на обсервацию.