В Чернигове медиков обучали, как действовать в ситуации с коронавирусом

В обучении приняли участие медики, спасатели, представители органов власти и полиции.

На базе Черниговской городской больницы № 2 вчера, 4 марта, медперсонал учился, как действовать в случае обнаружения подозрения на коронавирус и как противодействовать его распространению.

Об этом сообщили в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации.

Согласно информации, именно это заведение, а также областная детская больница определены базовыми для госпитализации лиц с подозрением на коронавирус.

Как отметил начальник управления здравоохранения ОГА Петр Гармаш, учения проведены для отработки алгоритма действий медицинских работников и слаженной работы всех структурных подразделений, которые будут привлекаться в случае выявления подозрения заражения коронавирусом на территории области.

В учениях приняли участие медики, спасатели, представители органов власти и Нацполиции.

Мероприятие провели в виде ситуационного сценария, согласно которому рассмотрели план действий на каждом этапе: выявление подозрения на заболевание, вызванное вирусом Covid-19; информирование о выявленном случае заболевания и безопасная транспортировка больного в инфекционное отделение; оказание медицинской помощи с соблюдением отработанной схемы дезинфекции и личной защиты медицинских работников; утилизация средств защиты и дезинфекция транспорта и помещений, где находился больной.

«В случае выявления подозрения на коронавирусную инфекцию в госпитале будут выделены 17 закрытых боксов инфекционного отделения. Они имеют отдельный изолированный вход и необходимое оборудование для оказания медицинской помощи тяжелым больным», - отметила заведующая инфекционным отделением Черниговской городской больницы № 2 Светлана Ворона.

По ее словам, уже отработанная схема работы медработников при массовом заболевании гриппом будет применена и при обнаружении коронавируса, поскольку пути распространения вируса одинаковы.