В Украине проверяют еще 10 человек на новый коронавирус - Минздрав

Ляшко уверяет, что у инфицированного коронавирусом жителя Черновцов состояние стабильное.

В лаборатории Министерства здравоохранения исследуется еще 10 биологических образцов на наличие новой коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в рамках встречи президента Владимира Зеленского с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами, которые находились в обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах Полтавской области.

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По словам Ляшко, у инфицированного коронавирусом жителя Черновцов состояние стабильное. «Со всеми контактными работают местные эпидемиологи, они также находятся под медико-санитарным наблюдением», - отметил он.

«Дополнительно у нас исследуется в лаборатории еще около 10 образцов, у которых по клиническим симптомам может быть подозрение на коронавирусную инфекцию. Мы не будем говорить о диагнозе, пока у нас не будет четкого подтверждения из лаборатории, которая у нас сертифицирована и работает на сертифицированных тестах», - подчеркнул Ляшко.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала это чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

3 марта был подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находилась дома. Впоследствии из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.